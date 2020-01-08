2020-01-08T15:27:28+03:00
Общество

В Москве и по области объявлен "желтый" уровень погодной опасности

В ближайшие дни ожидаются гололедица и налипание мокрого снега
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На улицах Москвы и Подмосковья будет скользкоНа улицах Москвы и Подмосковья будет скользкоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Москве и Московской области объявлен "желтый" уровень погодной опасности. В ближайшие дни в столичном регионе ожидается гололедица, налипание снега и сильный ветер. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра России.

Предупреждение действует до 9-10 часов утра пятницы, 10 января. Согласно данным на сайте метеослужбы, скорость порывов ветра местами может превышать 11 метров в секунду. При этом температура воздуха будет положительной или нулевой.

В ночь на четверг на Москву обрушится метель.

Сайт kp.ru писал, что настоящих зимних морозов не стоит ждать, как минимум, до конца новогодних каникул. Новый год только вступил в свои права, а уже побил температурные рекорды. Например, в Пскове 2 января градусники показывали +5,8°.

Через несколько дней огромный атлантический циклон охватил уже практически всю Россию. Температура воздуха во многих регионах гораздо выше климатических норм. Сильнее всего страдает Сибирь.

В декабре в Москву пришла весна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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