В Москве и по области объявлен "желтый" уровень погодной опасности

8 Янв. 2020 2020-01-08T15:27:28+03:00

На улицах Москвы и Подмосковья будет скользко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В Москве и Московской области объявлен "желтый" уровень погодной опасности. В ближайшие дни в столичном регионе ожидается гололедица, налипание снега и сильный ветер. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра России.

Предупреждение действует до 9-10 часов утра пятницы, 10 января. Согласно данным на сайте метеослужбы, скорость порывов ветра местами может превышать 11 метров в секунду. При этом температура воздуха будет положительной или нулевой.

В ночь на четверг на Москву обрушится метель.

Сайт kp.ru писал, что настоящих зимних морозов не стоит ждать, как минимум, до конца новогодних каникул. Новый год только вступил в свои права, а уже побил температурные рекорды. Например, в Пскове 2 января градусники показывали +5,8°.

Через несколько дней огромный атлантический циклон охватил уже практически всю Россию. Температура воздуха во многих регионах гораздо выше климатических норм. Сильнее всего страдает Сибирь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/751245" frameborder="0"></iframe> В декабре в Москву пришла весна.

ИСТОЧНИК KP.RU