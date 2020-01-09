2020-01-09T07:38:43+03:00
Общество

Погода в Москве на 9 января 2020 года: мокрый снег, гололед и +2 градуса

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 9 января 2020 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Снег выпадет, но при плюсовой температуреСнег выпадет, но при плюсовой температуреФото: Евгения ГУСЕВА
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Погода в Москве на 9 января 2020 года будет теплой, облачной и довольно скверной. Температура воздуха днем составит 0..+2 градуса, а ночью опустится максимум до -2.

В целом по городу пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега или снега с дождем. По области их может быть больше, чем в центре. Ожидается гололед, гололедица и налипание мокрого снега.

Ветер юго-западного и западного направлений разовьет скорость 6-11 метров в секунду. Однако, как сообщал ранее сайт kp.ru, местами порывы могут быть сильнее. Синоптики ранее даже объявили "желтый" уровень погодной опасности.

А вот атмосферное давление в норме - 744 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни в столице на несколько градусов похолодает, но потом вновь вернется плюсовая температура, уточняет Гидрометцентр России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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