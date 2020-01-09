2020-01-09T14:02:46+03:00
Происшествия

Вор похитил драгоценности и шубы на 6,7 млн рублей из особняка в Новой Москве

Полиция разыскивает преступника
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Полиция разыскивает вораПолиция разыскивает вораФото: Михаил ФРОЛОВ
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Деньги, шубы и украшения похитил вор из особняка в Новой Москве. Преступник проник в коттедж в новомосковской деревне Шарапово и забрал ценные вещи на общую сумму порядка 6,73 миллиона рублей. Инцидент произошел на улице Ясной в Краснопахорском поселении.

В полицию обратился владелец дома. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по столице.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 17:00 4 января до 15:00 6 января неизвестный, неизвестный, отжав пластиковое окно, проник в дом заявителя, украл три миллиона рублей, 500 евро, шесть тысяч долларов, ювелирные изделия и три норковые шубы», - цитирует сообщение ведомства РИАМО.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время полиция разыскивает преступника, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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