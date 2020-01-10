Погода в Москве на 10 января 2020 года: без снега, но с гололедицей

10 Янв. 2020 2020-01-10T07:11:11+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 10 января 2020 года

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Погода в Москве на 10 января 2020 года будет облачной с прояснениями. Выпадения снега в городе не ожидается, разве что местами, а вот появление гололедицы весьма вероятно.

На сайте Гидрометцентра России сообщается, что температура воздуха днем в пятницу будет колебаться между положительными и отрицательными значениями. В среднем столбики термометров опустятся до -1..1 градуса.

Ветер западного направления разовьет скорость 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление находится в пределах нормы - 748 миллиметров ртутного столба.

Сайт kp.ru писал, что практически во всей России установилась аномально теплая погода. Причина тому - идеальное стечение обстоятельств. Холодная зона встречается с теплой над Гольфстримом, затем идет в Европу и распространяется дальше на Азию. Поэтому "сибирский максимум" просто не смог сформироваться.

ИСТОЧНИК KP.RU