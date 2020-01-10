2020-01-10T07:11:11+03:00
Общество

Погода в Москве на 10 января 2020 года: без снега, но с гололедицей

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 10 января 2020 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Температура воздуха держится в районе нуляТемпература воздуха держится в районе нуляФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Погода в Москве на 10 января 2020 года будет облачной с прояснениями. Выпадения снега в городе не ожидается, разве что местами, а вот появление гололедицы весьма вероятно.

На сайте Гидрометцентра России сообщается, что температура воздуха днем в пятницу будет колебаться между положительными и отрицательными значениями. В среднем столбики термометров опустятся до -1..1 градуса.

Ветер западного направления разовьет скорость 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление находится в пределах нормы - 748 миллиметров ртутного столба.

Сайт kp.ru писал, что практически во всей России установилась аномально теплая погода. Причина тому - идеальное стечение обстоятельств. Холодная зона встречается с теплой над Гольфстримом, затем идет в Европу и распространяется дальше на Азию. Поэтому "сибирский максимум" просто не смог сформироваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Москве на 10 января 2020 года: без снега, но с гололедицей
В Подмосковье мужчина изнасиловал шестилетнюю сестру жены
Вор похитил драгоценности и шубы на 6,7 млн рублей из особняка в Новой Москве
Автобус, маршрутка и две легковушки столкнулись в Москве
Из сейфа в московской квартире украли 12,5 миллиона рублей
Погода в Москве на 9 января 2020 года: мокрый снег, гололед и +2 градуса
В Москве и по области объявлен "желтый" уровень погодной опасности
Погода в Москве на 7 января 2020 года: снег, гололед и небольшой минус
Бороды, парики и мешок подарков: названы необычные находки в метро Москвы в Новый год
Погода в Москве на 5 января 2020 года: вернулась плюсовая температура
У 18-летнего москвича прямо на его глазах угнали Rolls-Royce
Селфи с елками и поездка на каток: 5 дел, которые нужно сделать в метро до конца новогодних каникул
Более 250 Дедов Морозов бесплатно прокатились в новогоднюю ночь на московском метро
Сергей Собянин о рекорде столицы: "Путешествие в Рождество" за два дня посетило 15 млн человек