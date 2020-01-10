Девять станций метро откроют в Москве в 2020 году
В Москве на 2020 год запланировано открытие девяти новых станций метро. В городе будут построены новые участки Некрасовской ветки и Большой кольцевой линии (БКЛ).
В районе пересечения проспекта Маршала Жукова с улицей Демьяна Бедного планируется открыть станцию «Улица Народного Ополчения». Она будет располагаться на западном участке БКЛ. Еще одной новой станцией Большой кольцевой станет «Карамышевская», которая расположится в Мневниковской пойме. Здесь же будет организован транспортно пересадочный узел «Мневники», пишут «Известия».
На северо-восточном участке БКЛ планируется открыть станции «Электрозаводская», «Лефортово» и «Авиамоторная», на которых будут организован пересадки на другие линии московского метро и на станцию МЖД.
Также до конца года должно состояться открытие второго участка Некрасовской линии. Всего здесь должны появиться станции «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская», передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU