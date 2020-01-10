2020-01-10T12:02:22+03:00
Москва

Теплая погода в Подмосковье продержится до середины января

В регионе температура воздуха колеблется от минус четырех до плюс шести
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье установилась аномально теплая погодаВ Подмосковье установилась аномально теплая погодаФото: Евгения ГУСЕВА
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В Подмосковье установилась стабильно теплая погода, которая больше соответствует концу марта, чем январю. Это связано с теплыми воздушными массами. Которые идут из Атлантики. Об этом рассказал и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Аномально высокие температуры связаны с тем, что в декабре и в ближайшую неделю января погода определялась и будет определяться теплыми воздушными массами, сформировавшимися над Атлантикой. Зимой океан всегда теплее, воздух оттуда с большой скоростью достигает европейской территории», - цитирует эксперта интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Примечательно, что изменений в погоде в ближайшее время не предвидится. Как минимум, до середины января в регионе будет по-весеннему тепло.

Добавим, что ранее в Москве и Подмосковье до 11 января был продлен «желтый» уровень погодной опасности. Эксперты предупредили о гололедице и призвали вести себя внимательнее на дорогах, передает РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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