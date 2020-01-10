Водителя скорой помощи госпитализировали после ДТП на севере Москве
Мужчина получил несколько серьезных ранений
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Водитель машины скорой помощи получил травмы в результате ДТП с участием трех машин на севере Москвы. Крупная авария произошла в Савеловском районе Москвы. Мужчину госпитализировали в ближайшую больницу.
- ДТП произошло около 19:00 на улице Бутырской, в районе дома 21. Водители других двух машин не пострадали, - сообщили в столичном ГИБДД,
Водителя выбросило из машины скорой помощи в результате аварии .Все обстоятельства происшествия сейчас выясняются
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ИСТОЧНИК KP.RU