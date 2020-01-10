2020-01-10T21:37:56+03:00
Происшествия

Водителя скорой помощи госпитализировали после ДТП на севере Москве

Мужчина получил несколько серьезных ранений
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Водитель машины скорой помощи получил травмы в результате ДТП с участием трех машин на севере Москвы. Крупная авария произошла в Савеловском районе Москвы. Мужчину госпитализировали в ближайшую больницу.

- ДТП произошло около 19:00 на улице Бутырской, в районе дома 21. Водители других двух машин не пострадали, - сообщили в столичном ГИБДД,

Водителя выбросило из машины скорой помощи в результате аварии .Все обстоятельства происшествия сейчас выясняются

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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Водителя скорой помощи госпитализировали после ДТП на севере Москве
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