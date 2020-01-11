2020-01-11T08:36:08+03:00
Общество

В Москве ввели "желтый" уровень опасности из-за снега

Водителей предупредили о гололедице на дорогах
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
В Москве ввели "желтый" уровень опасности из-за снегаВ Москве ввели "желтый" уровень опасности из-за снегаФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Синоптики предупредили жителей и гостей столицы о "желтом" уровне опасности в Москве. Всему виной снег, который по прогнозам специалистов ожидается на юго-западе и юге области в субботу, 11 января. А утром сопровождать небольшие осадки будет туман.

- С 6:00 до 17:00 часов ожидаются снег, мокрый снег и налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, - сообщается сайте Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, в Москве в субботу столбик термометра покажет от 0 до -2 градусов днем. В ночь на воскресенье, с 11 на 12 января температура воздуха может опуститься до -6 градусов. Ветер задует восточный. Его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду, а атмосферное давление составит около 748 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье 11 января будет немного прохладнее чем в столице. Температура будет колебаться в пределах от -5 до 0 градусов днем, а ночью до -9.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Московское "Путешествие в Рождество" признано одной из красивейших праздничных ярмарок Европы
В Москве ввели "желтый" уровень опасности из-за снега
Водителя скорой помощи госпитализировали после ДТП на севере Москве
Теплая погода в Подмосковье продержится до середины января
Девять станций метро откроют в Москве в 2020 году
Погода в Москве на 10 января 2020 года: без снега, но с гололедицей
В Подмосковье мужчина изнасиловал шестилетнюю сестру жены
Вор похитил драгоценности и шубы на 6,7 млн рублей из особняка в Новой Москве
Автобус, маршрутка и две легковушки столкнулись в Москве
Из сейфа в московской квартире украли 12,5 миллиона рублей
Погода в Москве на 9 января 2020 года: мокрый снег, гололед и +2 градуса
В Москве и по области объявлен "желтый" уровень погодной опасности
Погода в Москве на 7 января 2020 года: снег, гололед и небольшой минус
Бороды, парики и мешок подарков: названы необычные находки в метро Москвы в Новый год
Погода в Москве на 5 января 2020 года: вернулась плюсовая температура
У 18-летнего москвича прямо на его глазах угнали Rolls-Royce
Селфи с елками и поездка на каток: 5 дел, которые нужно сделать в метро до конца новогодних каникул
Более 250 Дедов Морозов бесплатно прокатились в новогоднюю ночь на московском метро
Сергей Собянин о рекорде столицы: "Путешествие в Рождество" за два дня посетило 15 млн человек