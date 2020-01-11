В Москве ввели "желтый" уровень опасности из-за снега

11 Янв. 2020 2020-01-11T08:36:08+03:00

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Синоптики предупредили жителей и гостей столицы о "желтом" уровне опасности в Москве. Всему виной снег, который по прогнозам специалистов ожидается на юго-западе и юге области в субботу, 11 января. А утром сопровождать небольшие осадки будет туман.

- С 6:00 до 17:00 часов ожидаются снег, мокрый снег и налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, - сообщается сайте Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, в Москве в субботу столбик термометра покажет от 0 до -2 градусов днем. В ночь на воскресенье, с 11 на 12 января температура воздуха может опуститься до -6 градусов. Ветер задует восточный. Его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду, а атмосферное давление составит около 748 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье 11 января будет немного прохладнее чем в столице. Температура будет колебаться в пределах от -5 до 0 градусов днем, а ночью до -9.

ИСТОЧНИК KP.RU