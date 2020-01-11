Московское "Путешествие в Рождество" признано одной из красивейших праздничных ярмарок Европы

11 Янв. 2020 2020-01-11T09:32:43+03:00

Московский фестиваль "Путешествие в Рождество" стал одной из самых красивых рождественских ярмарок в Европе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впервые в российской столице провели подобное мероприятие в 2012 году

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Фестиваль "Путешествие в Рождество" стал одними из самых красивых рождественских ярмарок в Европе. С таким заявлением выступили немецкое издание Deutsche Welle и австралийская версия журнала Vogue Australia.

- "Путешествие в Рождество" - самый крупный зимний фестиваль Европы и, безусловно, один из красивейших в мире. Каждый год он собирает множество туристов из-за рубежа, а также привлекает большое внимание иностранных СМИ и блогеров, - сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Улицы украсили яркие огни и нарядные елкиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впервые в Москве провели подобное мероприятие в 2012 году. Тогда в столице провели Страсбургскую ярмарка.

Еще одно зарубежное СМИ, калифорнийский портал Talesbuzz назвал Москву одним из лучших направлений для празднования Нового года. Рождественскую столице России также похвалил и британский The Telegraph, уточнив, что праздничная иллюминация в Москве точно не даст туристам замерзнуть.

Каруселям "под старину" рады и дети, и взрослыеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как писал сайт kp.ru, даты проведения "Путешествия в Рождество" изначально было установлены с 13 декабря 2019 года до 12 января 2020-го. Однако после новогодних каникул работу площадок фестиваля решено было продлить до 31 января, потому что жителям и гостям столицы пришлось по душе такое путешествие.

ФОТОРЕПОРТАЖ

На гастрономических площадках можно попробовать кухню разных странФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Путешествие в Рождество 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU