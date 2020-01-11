11 Янв. 2020 2020-01-11T10:53:27+03:00

В аэропортах Москвы отменены и задержаны около 40 рейсов Фото: Иван ВИСЛОВ

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В трех столичных аэропортах из-за непогоды отменены или задержаны 36 рейсов. Речь идет о воздушных гаванях "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".

Как сообщает сервис "Яндекс. Расписание", в субботу, 11 января во "Внуково" задержаны два рейса. В "Домодедово" перенесли время вылета 19 рейсов, еще пять отменены. А в аэропорту в "Шереметьево" с опозданием в небо поднимутся 15 самолетов.

Напомним, что сайт kp.ru писал ранее о "желтом" уровне опасности, который ввели в столице 11 января. Всему виной снег, который по прогнозам специалистов ожидается на юго-западе и юге области в субботу, 11 января. А утром сопровождать небольшие осадки будет туман. Синоптики также предупреждали водителей о гололедице на дорогах.

В целом погода в Москве сохранит тепло. Эксперты уже объяснили, с чем связана такая аномалия.

ИСТОЧНИК KP.RU