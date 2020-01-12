5 млн туристов посетили Москву во время новогодних каникул

12 Янв. 2020 2020-01-12T14:02:01+03:00

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Несмотря на перебои со снегом столичный фестиваль «Путешествие в Рождество» вызвал огромный ажиотаж у туристов. В эти новогодние праздники гости приезжали в Москву и из регионов России, и из других стран. Всего - около 5 миллионов туристов посетили Москву в конце декабря - начале января. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в эфире канала «Россия 1».

- Все гостиницы заполнены, в центре мест нет, - подтвердил мэр. - Люди приехали со всей страны, много гостей из Татарстана, Башкортостана, Тюмени, Санкт-Петербурга, даже из Крыма. Много гостей из Германии, Франции, Италии, Китая.

По традиции, самые популярные и востребованные площадки были расположены в центре города - на Тверской улице и в районе Охотного ряда. Их за несколько дней посетили 6 миллионов человек!

По словам Сергея Собянина, аномально теплая зима на ощущение праздника у гостей и жителей города особо не повлияла.

- Ощущение такое, что мы все-таки сумели восполнить недостаток снега теплом, светом, мастер-классами, представлениями, ледовыми катками и так далее, сумели создать в городе праздничную атмосферу... Все коммунальные службы, энергетики, транспортники, МЧС, департамент здравоохранения, работники культуры, организаторы, торговля и так далее - это люди, которые практически в круглосуточном режиме работали на то, чтобы обеспечить этот праздник, чтобы он был безопасный, интересный, достойный, и все функционировало в надлежащем виде.

Кстати, работу нескольких площадок фестиваля «Путешествие в Рождество» продлили до конца января. Так что их еще могут посетить горожане, которые провели каникулы не в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU