2020-01-12T14:02:01+03:00
Общество

5 млн туристов посетили Москву во время новогодних каникул

Мэр Сергей Собянин рассказал, из каких стран приехало большинство заграничных гостей
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
По традиции, самые популярные и востребованные площадки были расположены в центре городаПо традиции, самые популярные и востребованные площадки были расположены в центре городаФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Несмотря на перебои со снегом столичный фестиваль «Путешествие в Рождество» вызвал огромный ажиотаж у туристов. В эти новогодние праздники гости приезжали в Москву и из регионов России, и из других стран. Всего - около 5 миллионов туристов посетили Москву в конце декабря - начале января. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в эфире канала «Россия 1».

- Все гостиницы заполнены, в центре мест нет, - подтвердил мэр. - Люди приехали со всей страны, много гостей из Татарстана, Башкортостана, Тюмени, Санкт-Петербурга, даже из Крыма. Много гостей из Германии, Франции, Италии, Китая.

По традиции, самые популярные и востребованные площадки были расположены в центре города - на Тверской улице и в районе Охотного ряда. Их за несколько дней посетили 6 миллионов человек!

По словам Сергея Собянина, аномально теплая зима на ощущение праздника у гостей и жителей города особо не повлияла.

- Ощущение такое, что мы все-таки сумели восполнить недостаток снега теплом, светом, мастер-классами, представлениями, ледовыми катками и так далее, сумели создать в городе праздничную атмосферу... Все коммунальные службы, энергетики, транспортники, МЧС, департамент здравоохранения, работники культуры, организаторы, торговля и так далее - это люди, которые практически в круглосуточном режиме работали на то, чтобы обеспечить этот праздник, чтобы он был безопасный, интересный, достойный, и все функционировало в надлежащем виде.

Кстати, работу нескольких площадок фестиваля «Путешествие в Рождество» продлили до конца января. Так что их еще могут посетить горожане, которые провели каникулы не в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
5 млн туристов посетили Москву во время новогодних каникул
В Подольске уже сутки не могут найти 14-летнюю девочку
В аэропортах Москвы отменены и задержаны около 40 рейсов
Московское "Путешествие в Рождество" признано одной из красивейших праздничных ярмарок Европы
В Москве ввели "желтый" уровень опасности из-за снега
Водителя скорой помощи госпитализировали после ДТП на севере Москве
Теплая погода в Подмосковье продержится до середины января
Девять станций метро откроют в Москве в 2020 году
Погода в Москве на 10 января 2020 года: без снега, но с гололедицей
В Подмосковье мужчина изнасиловал шестилетнюю сестру жены
Вор похитил драгоценности и шубы на 6,7 млн рублей из особняка в Новой Москве
Автобус, маршрутка и две легковушки столкнулись в Москве
Из сейфа в московской квартире украли 12,5 миллиона рублей
Погода в Москве на 9 января 2020 года: мокрый снег, гололед и +2 градуса
В Москве и по области объявлен "желтый" уровень погодной опасности
Погода в Москве на 7 января 2020 года: снег, гололед и небольшой минус
Бороды, парики и мешок подарков: названы необычные находки в метро Москвы в Новый год
Погода в Москве на 5 января 2020 года: вернулась плюсовая температура
У 18-летнего москвича прямо на его глазах угнали Rolls-Royce
Селфи с елками и поездка на каток: 5 дел, которые нужно сделать в метро до конца новогодних каникул
Более 250 Дедов Морозов бесплатно прокатились в новогоднюю ночь на московском метро
Сергей Собянин о рекорде столицы: "Путешествие в Рождество" за два дня посетило 15 млн человек