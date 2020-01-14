Москвичам открыли доступ к электронным медкартам
Москвичи получили доступ к своим электронным медицинским картам. Благодаря новшеству пациенты смогут отслеживать готовность своих анализов, направления к врачам и записи на прием. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Цифровизация охватывает все больше сфер жизнедеятельности. Мы хотим, чтобы человек включался в эти сферы. <…> С сегодняшнего дня мы открываем новую услугу на портале mos.ru – доступ к электронным медицинским картам поликлиник», – цитирует Ракову РИАМО.
Как отметила заммера, сейчас доступ к медкартам работает в тестовом режиме. А примерно через полтора года в столице будет разработана мобильная версия медкарты для москвичей.
В настоящее время все пациенты могут посмотреть протоколы осмотра врачей. А также результаты пройденных исследований, передает Москва 24.
ИСТОЧНИК KP.RU