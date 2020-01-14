В Подмосковье откроются порядка трехсот пунктов приема елок на переработку

14 Янв. 2020 2020-01-14T14:17:51+03:00

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С 15 января в Московской области начнут работу пункты приема новогодних елок. Все собранные деревья будут отправлены на переработку. Сбор проводится в регионе в рамках акции «Подари своей елке вторую жизнь».

Отмечается, что местные жители смогут привозить свои елки на протяжении целого месяца. Все эти деревья пустят на щепку для компоста, который, будет использоваться для посадки новых елок в рамках акции «Посади свое дерево», передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как отметили в пресс-службе подмосковного МинЖКХ, ожидается, что в этом году в акции примут участие не менее пятидесяти тысяч жителей Подмосковья. Это позволит собрать в несколько раз больше использованных новогодних елок, чем годом ранее.

Напомним, ранее сообщалось, что к новогодним праздникам жители Московской области приобрели порядка пятидесяти семи тысяч елок, пишет РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU