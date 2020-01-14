Более 2 млн человек посетили диспансеризацию и профосмотры в 2019 году в Подмосковье

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:31:44+03:00

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Порядка 2,1 миллиона жителей Московской области посетили профилактические медосмотры и прошли диспансеризацию в 2019 году. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

В пресс-службе ведомства подчеркнули что полную диспансеризацию прошли более 1,4 миллиона жителей Подмосковья, что превышает годовой план.

По данным Минздрава Московской области, около 700 тысяч обследованных (32,5%) врачи признали практически здоровым - они относятся к первой группе здоровья. Еще у трехсот тысяч пациентов медики обнаружили факторы риска, которые могут привести к развитию хронических заболеваний. Люди с такими данными относятся ко второй группе здоровья.

В третьей группе почти 1,1 миллиона человек, или 53% обследованных. У них найдены заболевания, которые требуют диспансерного наблюдения или специальной медпомощи, передает РИАМО.

«Было впервые выявлено более 182 тысяч случаев различных заболеваний, в том числе 2659 случаев злокачественных онкологических заболеваний», - цитирует и.о. главы регионального Минздрава Екатерину Огневу интернеит-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU