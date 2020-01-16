Погода в Москве на 16 января 2020 года: пройдет небольшой дождь
Погода в Москве на 16 января 2020 года будет пасмурной. Небо затянут облака, а местами по городу пройдет небольшой дождь.
Температура воздуха и днем, и ночью плюсовая. В светлое время суток столбики термометров поднимутся до +3..+5 градусов.
Ветер юго-западного направления разовьет скорость 6 метров в секунду. Атмосферное давление находится в пределах нормы - 748 миллиметров ртутного столба. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
В субботу температура достигнет нуля, а в воскресенье - уйдет в минус. Со следующей недели показания термометров опять будут колебаться.
Сайт kp.ru со ссылкой на экспертов писал о том, что январь до самого конца будет "радовать" москвичей теплом. В феврале температура должна выровняться до нормальных значений.
ИСТОЧНИК KP.RU
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