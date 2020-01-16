Погода в Москве на 16 января 2020 года: пройдет небольшой дождь

16 Янв. 2020 2020-01-16T07:24:06+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 16 января 2020 года

Изменить размер текста: A A

Погода в Москве на 16 января 2020 года будет пасмурной. Небо затянут облака, а местами по городу пройдет небольшой дождь.

Температура воздуха и днем, и ночью плюсовая. В светлое время суток столбики термометров поднимутся до +3..+5 градусов.

Ветер юго-западного направления разовьет скорость 6 метров в секунду. Атмосферное давление находится в пределах нормы - 748 миллиметров ртутного столба. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В субботу температура достигнет нуля, а в воскресенье - уйдет в минус. Со следующей недели показания термометров опять будут колебаться.

Сайт kp.ru со ссылкой на экспертов писал о том, что январь до самого конца будет "радовать" москвичей теплом. В феврале температура должна выровняться до нормальных значений.

ИСТОЧНИК KP.RU