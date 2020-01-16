На станции МЦД Кунцевская появится два подземных вестибюля

16 Янв. 2020 2020-01-16T14:04:52+03:00

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В рамках второго этапа реализации проекта Московских центральных диаметров на станции МЦД-1 Кунцевская планируется построить два подземных вестибюля. Об этом рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Отметим, что станция Кунцевская располагается на границе трех столичных районов — Фили-Давыдково, Можайский и Кунцево. В общей сложности здесь проживет порядка 400 тысяч человек.

«Со станции МЦД-1 Кунцевская можно пересесть на станции метро Арбатско-Покровской и Филевской линий, а также с Кунцевской можно будет также пересесть на новую станцию Большой кольцевой линии после окончания ее строительства. Пересадка будет осуществляться в «теплом контуре», - цитирует сообщение пресс-службы РИАМО.

Два подземных вестибюля позволят обеспечить комфортную пересадку с МЦД на метро. Завершить строительство крупнейшего пересадочного узла планируется к 2020 году, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU