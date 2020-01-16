2020-01-16T17:24:14+03:00
Происшествия

В Подмосковье за 2019 год снизилось число преступлений

Количество нарушений сократилось на 5%
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье снизилось число преступленийВ Подмосковье снизилось число преступленийФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Московской области уровень преступности за 2019 год снизился на пять процентов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности региона.

Всего за прошедший год в регионе было зарегистрировано около семидесяти семи тысяч преступлений. Для примера, в 2018 году в области было выявлено более 80 тысяч правонарушений.

«Самый низкий уровень преступности зафиксирован в Дубне, Люберцах, Балашихе и Ступине», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что грабежей в 2019 году в Подмосковье стало происходить меньше на 14%, краж — на 7%, разбоев — на 9%, а преступлений на улицах — на 14% меньше в сравнении с 2018 годом.

Кроме того практически во всех крупных населенных пунктах Подмосковья сократилось число автомобильных краж. Наиболее заметный результат зафиксирован в Мытищах, Химках и Люберцах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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