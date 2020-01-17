Погода в Москве на 17 января 2020 года: температура поднимется до +4

17 Янв. 2020 2020-01-17T07:15:39+03:00

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Москве на 17 января 2020 года

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Погода в Москве на 17 января 2020 года будет облачной и теплой. Об этом свидетельствуют данные на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики сообщают, что температура воздуха в пятницу днем поднимется до +2..+4 градусов. В ночные часы столбики термометров будут держаться в пределах -1..+1.

Ветер западного направления разовьет скорость 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление повышенное - 755 миллиметров ртутного столба. Осадков, преимущественно, не ожидается.

На выходных на пару градусов похолодает, но в целом погода не изменится. Лишь в начале следующей недели дневная температура уйдет за нулевую отметку.

Сайт kp.ru писал, что январь 2020 года, скорее всего, станет самым теплым в истории метеонаблюдений Москвы. В минувший четверг был побит очередной температурный рекорд.

ИСТОЧНИК KP.RU