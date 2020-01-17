В Москве откроют еще почти два десятка ж/д станций

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:37:16+03:00

Строительные работы продолжатся на линиях МЦД и на Киевском направлении железной дороги

Изменить размер текста: A A

В столице продолжается работа над развитием транспортной инфраструктуры. В рамках этой программы в городе планируется создать еще 18 остановочных пунктов, переходов и конкорсов на Киевском направлении железной дороги, а также на МЦД-1 и МЦД-2 до конца текущего года. Самыми крупными из них станут «Ховрино», «Санино», «Остафьево» и «Аминьевское шоссе». Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы активно развиваем Московский транспортный узел, одним из элементов этой работы является реконструкция существующих и строительство новых железнодорожных путей и соответствующей инфраструктуры», - цитирует Хуснуллина Москва 24.

Эксперт добавил, что при запуске двух первых Московских диаметров в городе было отремонтировано 25 станций и остановочных пунктов.

Напомним, движение по двум первым маршрутам МЦД было открыто в ноябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU