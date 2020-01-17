На форуме «Здоровая Москва» обсудили развитие цифровизации здравоохранения

17 Янв. 2020 2020-01-17T16:43:00+03:00

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Какие цифровые технологии будут внедрены в здравоохранение столицы в ближайшем будущем, обсудили участники ассамблеи «Здоровая Москва». Международный медицинский форум проходит в столице с 16 по 19 января в павильоне № 75 на ВДНХ. Одной из его ключевых тем стала цифровизация здравоохранения.

В пятницу эксперты за круглым столом обсудили, какие возможности открывают новые технологии для врачей и пациентов. Среди приоритетных проектов - разработка и внедрение системы поддержки принятия врачебных решений, технологии компьютерного зрения и другие возможности использования искусственного интеллекта, сообщается на сайте мэра Москвы.

О том, какие шаги необходимо сделать, чтобы столичное здравоохранение совершило цифровой прорыв, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Цифра меняет все сферы жизни человека. Изменения происходят невероятными темпами, быстро внедряются в нашу жизнь и становятся нормой. Очевидна назревшая необходимость кардинальных изменений в плане цифровизации и в отрасли здравоохранения, - подчеркнула Анастасия Ракова. - Мы - управленцы, врачи, пациенты - хотим, чтобы современные технологии давали нам такие решения, которые позволили бы кратно улучшить ситуацию в сфере здравоохранения, реально повысить производительность труда, упростить получение услуг для комфорта пациент.

По ее словам, необходимо выполнить пять пунктов, которые помогут создать в столичном здравоохранении цифровую среду: подготовить информационную инфраструктуру, внедрить единые стандарты обмена данными между учреждениями, ввести сбор медицинской информации в цифровом виде, обеспечить интеллектуальные решения в масштабах всего города и подключить к процессу с разработчиков. Сейчас у Москвы есть все ресурсы, чтобы выполнить намеченную программу.

При этом недостаточно организовать только техническую сторону процесса: необходимо поменять отношение врачей к оказанию медицинской помощи. От принципа, когда врач принимает пациента по его жалобам, нужно перейти к проактивному подходу. В основе действий врачей и медицинских учреждений должен стоять пациент и его нужды.

Ассамблея «Здоровая Москва» проводится в столице с 2001 года. Масштабное мероприятие ежегодно собирает до 10 тысяч человек. В этом году форум впервые проходит в отрытом формате: вместе с врачами и медицинскими экспертами Ассамблею могут посетить все москвичи и гости столицы, интересующиеся темой здравоохранения и здорового образа жизни. Ожидается, что в 2020 году форум соберет до 30 тысяч участников.

На выставке можно увидеть все новинки столичного здравоохранения, бесплатно пройти диагностику и задать любые вопросы о работе врачей. За четыре дня в рамках Ассамблеи будут организованы более 90 дискуссий с зарубежными экспертами. На форум в Москву приехали ведущие медицинские специалисты из США, Великобритании, Германии, Южной Кореи, Нидерландов, Швеции, и других государств.