Полиция заинтересовалась массовой дракой на турнире по джиу-джитсу в Красногорске
Болельщики спустились в зону проведения соревнований и затеяли конфликт со спортсменами
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Подмосковная полиция заинтересовалась появившимся в социальных сетях роликом, на котором запечатлена массовая драка.
Описание под видео свидетельствует о том, что все произошло на турнире по джиу-джитсу в Красногорске. Уже по завершению спаррингов болельщики спустились к месту проведения соревнований и затеяли конфликт со спортсменами, который перерос в рукоприкладство.
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ИСТОЧНИК KP.RU