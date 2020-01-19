Полиция заинтересовалась массовой дракой на турнире по джиу-джитсу в Красногорске

19 Янв. 2020 2020-01-19T19:26:54+03:00

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Подмосковная полиция заинтересовалась появившимся в социальных сетях роликом, на котором запечатлена массовая драка.

Описание под видео свидетельствует о том, что все произошло на турнире по джиу-джитсу в Красногорске. Уже по завершению спаррингов болельщики спустились к месту проведения соревнований и затеяли конфликт со спортсменами, который перерос в рукоприкладство.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU