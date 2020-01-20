2020-01-20T09:45:17+03:00
Происшествия

В Подмосковье поезд протаранил автомобиль на переезде: погибли два человека

Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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По предварительным данным. погибли водитель и пассажир "легковушки"По предварительным данным. погибли водитель и пассажир "легковушки"Фото: СОЦСЕТИ
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В подмосковном Воскресенске пассажирский поезд "Пенза-Москва" протаранил автомобиль на нерегулируемом железнодорожном переезде Фаустово- Бронницы Казанского направления. Жертвами аварии, по предварительной информации, стали два человека - водитель и пассажир "легковушки".

Согласно данным пресс-службы РЖД, происшествие произошло в понедельник, 20 января, в 3:43. Водитель автомобиля нарушил правила дорожного движения, выехав на пути перед приближающимся поездом. Машинист начал сигналить и применил экстренное торможение, но расстояние было слишком маленьким - столкновения избежать не удалось.

Авария произошла ночью в понедельник Фото: СОЦСЕТИ

Авария произошла ночью в понедельникФото: СОЦСЕТИ

Пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались. Движение железнодорожного транспорта было временно перекрыто в обе стороны. Несколько пригородных поездов задерживаются на пути в сторону Москвы и области.

Сайт kp.ru писал, что месяцем ранее железнодорожный состав протаранил автомобиль на переезде в Саратове. Машина застряла на путях. Все люди успели выйти из салона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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