В Москве "заминированы" свыше 100 школ и детских садов

20 Янв. 2020 2020-01-20T11:36:42+03:00

Также поступили сообщения об угрозе взрывов в 20 торговых центрах

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По Москве прокатилась очередная "волна минирований". Экстренные службы столицы получили сотни сообщений об угрозе взрывов в понедельник, 20 января.

В настоящий момент проверяется информация о наличии бомб в свыше 100 школах и детских садов. Также специалисты обследуют здания порядка 20 торговых центров, передает РИА Новости. Кроме того, под "ударом" оказались магазины продуктовых сетей "Пятерочка" и "Магнит".

Проводились ли эвакуации, пока неизвестно.

Напомним, что "телефонные террористы" вновь активизировались в конце ноября 2019 года. Они стали сообщать об угрозе взрывов в судах, торговых центрах, станциях метро и вокзалах по всей стране.

Сайт kp.ru писал, что ни одно из таких "минирований" пока не подтвердилось, однако сотрудники экстренных служб должным образом реагируют на каждый вызов.

Правила поведения при угрозе минирования.

ИСТОЧНИК KP.RU