В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:08:37+03:00

В начале недели погода будет теплой, но ветреной

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В столичном регионе из-за сильного ветра объявлен желтый уровень погодной опасности. Согласно прогнозам синоптиков, такая погода продержится в Москве и Подмосковье два дня, до 22 января.

«Погода потенциально опасна. Ветер. Период предупреждения с 11.00 20 января до 11.00 22 января», - цитирует сообщение Гидромецентра России сайт телеканала «Звезда».

Согласно прогнозам синоптиков, ветер в начале недели может усилиться до 11 метров в секунду. А в среду, 22 января, и вовсе порывы могут достигать скорости 15-16 метров в секунду, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Температура же в городе сохранится по-прежнему теплой. Как ранее отметили эксперты, температура воздуха в 3-5 градусов выше нуля - это на 11-12 градусов выше климатической нормы. По данным метеорологов, такие показатели свойственны скорее апрелю, чем январю.

ИСТОЧНИК KP.RU