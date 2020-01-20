2020-01-20T14:50:36+03:00
Происшествия

В Подмосковье два сирийца ограбили соотечественницу, угрожая ей изнасилованием

Девушка смогла спастись, откупившись от мужчин тысячей долларов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Полиция начала проверку по факту обращенияПолиция начала проверку по факту обращенияФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Подмосковье два сирийца решили воспользоваться доверчивостью своей 28-летней соотечественницы и под угрозой изнасилования заставили ее отдать им тысячу долларов.

Девушка прилетела в Россию 1 января 2020 года, и новые знакомые, с которым она общалась не более недели, пообещали ей помочь найти достойное жилье. Через некоторое время сирийцы действительно отправили на планшет фотографии квартиры и предложили отправиться ее посмотреть.

Вечером 18 января они втроем прибыли подмосковную Балашиху, где один из мужчин стал настойчиво приставать к девушке. Уговоры испуганной иностранке не помогли, а вот деньги заставили нападавших отступить.

Согласно данным источника сайта kp.ru в правоохранительных органах, сирийка тут же покинула квартиру, а на следующий день обратилась в полицию. Из-за языкового барьера пострадавшей пришлось писать заявление с помощью приложения "Гугл-переводчика". Правоохранители организовали проверку.

Сайт kp.ru писал, что осенью прошлого года таксист-мигрант изнасиловал чиновницу из Южной Кореи. Московская полиция задержала преступника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Какие музеи ВДНХ будут бесплатными до конца 2020 года
В Подмосковье два сирийца ограбили соотечественницу, угрожая ей изнасилованием
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности
В Москве "заминированы" свыше 100 школ и детских садов
Продолжительность жизни москвичей вырастет до 80 лет
В Подмосковье поезд протаранил автомобиль на переезде: погибли два человека
Турнир по джиу-джитсу в Подмосковье вылился в драку болельщиков и бойцов
Погода в Москве на 19 января: температура поднимется до +2
Власти Москвы согласовали митинг на проспекте Сахарова 1 февраля
Более 20 тысяч человек посетили ассамблею «Здоровая Москва» в день открытия
На форуме «Здоровая Москва» обсудили развитие цифровизации здравоохранения
В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Варшавы
24 млн пассажиров воспользовались МЦД за два месяца