В Подмосковье два сирийца ограбили соотечественницу, угрожая ей изнасилованием

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:50:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Подмосковье два сирийца решили воспользоваться доверчивостью своей 28-летней соотечественницы и под угрозой изнасилования заставили ее отдать им тысячу долларов.

Девушка прилетела в Россию 1 января 2020 года, и новые знакомые, с которым она общалась не более недели, пообещали ей помочь найти достойное жилье. Через некоторое время сирийцы действительно отправили на планшет фотографии квартиры и предложили отправиться ее посмотреть.

Вечером 18 января они втроем прибыли подмосковную Балашиху, где один из мужчин стал настойчиво приставать к девушке. Уговоры испуганной иностранке не помогли, а вот деньги заставили нападавших отступить.

Согласно данным источника сайта kp.ru в правоохранительных органах, сирийка тут же покинула квартиру, а на следующий день обратилась в полицию. Из-за языкового барьера пострадавшей пришлось писать заявление с помощью приложения "Гугл-переводчика". Правоохранители организовали проверку.

Сайт kp.ru писал, что осенью прошлого года таксист-мигрант изнасиловал чиновницу из Южной Кореи. Московская полиция задержала преступника.

ИСТОЧНИК KP.RU