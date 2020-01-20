2020-01-20T15:17:12+03:00
Общество

Какие музеи ВДНХ будут бесплатными до конца 2020 года

В какие дни и часы действует акция
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Бесплатно можно побывать в центре славянской письменности «Слово», музее ВДНХ, интерактивном музейном комплексе «Буран» и центре «Космонавтика и авиация» со вторника по пятницу с 11.00 до 15.00.Бесплатно можно побывать в центре славянской письменности «Слово», музее ВДНХ, интерактивном музейном комплексе «Буран» и центре «Космонавтика и авиация» со вторника по пятницу с 11.00 до 15.00.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Скоро ВДНХ станет крупнейшим культурным и образовательным центром Москвы. Уже сейчас там действует 12 музеев, некоторые из них будут работать бесплатно до конца 2020 года.

- ВДНХ продлит одну из самых популярных акций, запущенных в юбилейном сезоне. Выставочные проекты главной выставки страны до конца 2020 года по будням в дневные часы можно будет посетить бесплатно, - рассказали в мэрии Москвы.

Бесплатно можно побывать в центре славянской письменности «Слово», музее ВДНХ, интерактивном музейном комплексе «Буран» и центре «Космонавтика и авиация» со вторника по пятницу с 11.00 до 15.00.

- За полгода в бесплатные часы на постоянных экспозициях и временных выставках побывали более 150 тысяч человек, - говорят в мэрии Москвы.

Посетить бесплатно музеи можно и в каждое третье воскресенье месяца с 11.00 до 22.00 — открыты будут музей ВДНХ, комплекс «Буран» и центр «Слово».

ИСТОЧНИК KP.RU

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Какие музеи ВДНХ будут бесплатными до конца 2020 года
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