21 Янв. 2020 2020-01-21T13:01:43+03:00

МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и гололеде Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителям столицы советуют не оставлять детей без присмотра

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До утра среды, 22 января, в Москве ожидается сильный ветре, а также мокрый снег и гололедица. Об этом сообщили в столичном главке МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 11 часов утра 21 января с сохранением до 10 часов утра 22 января местами по городу Москве ожидается усиление западного ветра порывами 12-17 м/с.», - предупреждает ведомство.

В такую погоду МЧС рекомендует москвичам носить одежду со светоотражающими элементами и не оставлять детей без присмотра.

Водителям советуют снизить скорость избегать внезапных маневров, увеличить дистанцию от впереди идущего транспорт и парковать свой автомобиль вдали от деревьев.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Гидрометцентре прогнозировали приход снега в столицу к вечеру 22 января. Синоптики сообщили, что осадки в Москве в течение трех дней, при этом не исключили метели из-за усиления ветры.

ИСТОЧНИК KP.RU