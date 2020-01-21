Каховскую линию интегрируют в состав БКЛ в 2021-2022 годах

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:56:38+03:00

В Москве после реконструкции откроются три станции Каховской ветки метро Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В 2021-2022 года после реконструкции откроют несколько станций Каховской линии московского метро, которые были временно закрыты для интеграции в Большую кольцевую линию (БКЛ).

«Станции Каховской линии будут открываться после реконструкции в два этапа. В 2021 году в составе Южного участка Большой кольцевой линии будет открыта станция «Каховская», а в 2022 году станции «Варшавская» и «Каширская» вместе с Восточным участком БКЛ», — цитирует руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева РИАМО.

Станции Каховской ветки закрыли, чтобы провести новый участок БКЛ. Сейчас здесь демонтируют инженерные системы и архитектурную отделку станций. На участке готовится проходка соединительной ветки с электродепо «Замоскворецкое».

Напомним, южный участок БКЛ начали строит в 2017 году. Он протянется от «Каховской» до «Проспекта Вернадского». На участке расположатся три новые станции, общая длина пути составит семь километров, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU