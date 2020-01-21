2020-01-21T13:56:38+03:00
Москва

Каховскую линию интегрируют в состав БКЛ в 2021-2022 годах

Станции откроются после реконструкции вместе с новым участком Большой кольцевой линии
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В Москве после реконструкции откроются три станции Каховской ветки метроВ Москве после реконструкции откроются три станции Каховской ветки метроФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В 2021-2022 года после реконструкции откроют несколько станций Каховской линии московского метро, которые были временно закрыты для интеграции в Большую кольцевую линию (БКЛ).

«Станции Каховской линии будут открываться после реконструкции в два этапа. В 2021 году в составе Южного участка Большой кольцевой линии будет открыта станция «Каховская», а в 2022 году станции «Варшавская» и «Каширская» вместе с Восточным участком БКЛ», — цитирует руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева РИАМО.

Станции Каховской ветки закрыли, чтобы провести новый участок БКЛ. Сейчас здесь демонтируют инженерные системы и архитектурную отделку станций. На участке готовится проходка соединительной ветки с электродепо «Замоскворецкое».

Напомним, южный участок БКЛ начали строит в 2017 году. Он протянется от «Каховской» до «Проспекта Вернадского». На участке расположатся три новые станции, общая длина пути составит семь километров, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Январь в Москве установил абсолютный температурный рекорд
Каховскую линию интегрируют в состав БКЛ в 2021-2022 годах
МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и гололеде
Какие музеи ВДНХ будут бесплатными до конца 2020 года
В Подмосковье два сирийца ограбили соотечественницу, угрожая ей изнасилованием
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности
В Москве "заминированы" свыше 100 школ и детских садов
Продолжительность жизни москвичей вырастет до 80 лет
В Подмосковье поезд протаранил автомобиль на переезде: погибли два человека
Турнир по джиу-джитсу в Подмосковье вылился в драку болельщиков и бойцов
Погода в Москве на 19 января: температура поднимется до +2
Власти Москвы согласовали митинг на проспекте Сахарова 1 февраля
Более 20 тысяч человек посетили ассамблею «Здоровая Москва» в день открытия
На форуме «Здоровая Москва» обсудили развитие цифровизации здравоохранения
В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Варшавы
24 млн пассажиров воспользовались МЦД за два месяца