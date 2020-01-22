2020-01-22T07:13:31+03:00
Общество

Погода в Москве на 22 января 2020 года: мокрый снег, гололед и сильный ветер

Будьте осторожны на столичных улицах в среду - синоптики дали неблагоприятный прогноз погоды в Москве на 22 января 2020 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Москве облачно с прояснениямиВ Москве облачно с прояснениямиФото: Алексей ФОКИН
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Погода в Москве на 22 ноября 2020 года будет довольно неблагоприятной. На улицах станет скользко и ветрено.

На протяжении дня возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами образуется гололедица. В целом по городу облачно с прояснениями.

Температура воздуха остается плюсовой и держится в пределах от 0 до +2 градусов. Ветер северо-западного направления движения разовьет скорость 5-10 метров в секунду, а временами порывы могут достигнуть 12-17 м/с.

Атмосферное давление, согласно данным Гидрометцентра России, пониженное - 733 миллиметра ртутного столба.

Сайт kp.ru писал, что январь 2020 года претендует на рекорд. Он может стать самым теплым в истории наблюдений за метеорологическими изменениями в столице. Снег в городе, если и появляется, то тут же тает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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