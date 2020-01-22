2020-01-22T10:24:58+03:00
Общество

Гермиона, Данте и Реал: названы необычные имена новорожденных москвичей

В 2019 году жители столицы часто обращались за помощью в выборе к мифологии, книгам и явлениям природы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В 2019 году москвичи часто называли своих детей иностранными, древними славянскими и двойными именами. Также молодые обращались за помощью в выборе к мифологии, книгам, фильмам и явлениям природы. Об этом сообщили в пресс-службе столичных ЗАГСов.

Так, например, за минувший год в Москве родились 1187 девочек с именем Милана, 618 Мирослав, 282 Златы, а также 897 Ярославов и 577 Макаров. Среди иностранных имен очень популярны Мия (364), Николь (310) и Аврора (160).

Что касается двойных имен, то в столичных роддомах на свет появились Лука Адриэль, Дениз Александр, София Мария, Исмаил Леон, Эмиль Данила, Аделина Елизавета, Анисья Дарина, Мия Милана, Николь Феврония и Мила Стефания.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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