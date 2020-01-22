2020-01-22T13:37:35+03:00
Москва

Доступ к электронной медицинской карте запросили уже порядка 20 тысяч москвичей

Специалисты вручную проверяют каждую заявку
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Доступ к электронным медкартам получили 10 тысяч москвичейДоступ к электронным медкартам получили 10 тысяч москвичейФото: Олег ЗОЛОТО
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Около 20 тысяч москвичей запросили доступ к своим электронным медицинским картам (ЭМК). А 10 тысяч человек уже этот доступ получили. Все заявки пока рассматриваются в ручном режиме. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.

Доступ к электронным медицинским картам отрыли в тестовом режиме в середине января. И уже сейчас становится понятно, что получение информации из ЭМК станет одним из самых популярных электронных сервисов Москвы.

Сергей Собянин добавил, что поскольку информация о здоровье относится к наиболее чувствительным личным данным, для доступа к ней была разработана сложная и надежная система идентификации. Специалисты изучают каждую анкету и вручную сверяют фото заявителя с фотографией в паспорте, передает РИАМО.

ЭМК позволит москвичам проконсультироваться с разными врачами уже по поставленному диагнозу. Кроме того пациенты смогут узнать результаты своих анализов, не выходя из дома, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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