Около 70 новых камер видеофиксации установили на дорогах Москвы

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:21:11+03:00

Они появились на тех участках, где нарушения водителей чаще всего приводят к авариям

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С начала 2020 года на дорогах Москвы установили порядка 70 новых камер фото- и видеофиксации. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Эксперты добавили, что новые камеры появились в тех местах, где нарушители чаще всего создают аварийные ситуации. Примечательно, что некоторые камеры были установлены по просьбам местных жителей, которые устали от частых нарушений автомобилистов на том или ином участке дороги.

«С начала года поставили еще 68 новых камер фото- и видеофиксации – на проблемных местах, где нарушители стабильно создают заторы и аварийные ситуации», – цитирует сообщение ЦОДД Москва 24.

Кроме того до конца текущего года в Москве планируется заменить порядка 800 муляжей камер на реальные фиксаторы нарушений. Всего же на сегодняшний день в городе работают более трех тысяч стационарных и передвижных камер фото- и видеофиксации.

ИСТОЧНИК KP.RU