Следователи начали поверку по невыплате зарплаты водителю, перекрывшему улицу в центре Москвы
Следственный комитет начал проверку по невыплате зарплаты водителю большегрузного автомобиля. В пятницу утром он фурой перекрыл проезжую часть Бауманской улицы в центре Москвы и отказался продолжать движение. Полный недовольства мужчина забрался на крышу грузовика и начал кричать на всю улицу. Все происходящее очевидцы сняли на видео. Из-за забастовки в пробку попали сотни машин и трамваи.
На место прибыли сотрудники полиции, которым водитель объяснил, что работодатель имеет перед ним задолженность по зарплате. После общения с правоохранителями мужчина все же освободил дорогу, и движение по улице было восстановлено.
В настоящее время автомобиль находится на стоянке, а водитель был доставлен в следственное подразделение. Началась проверка по факту невыплаты мужчине заработной платы.
- По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом, - передает ТАСС.
Водитель фуры перекрыл улицу в центре Москвы.
ИСТОЧНИК KP.RU