2020-01-24T14:47:19+03:00
Происшествия

Следователи начали поверку по невыплате зарплаты водителю, перекрывшему улицу в центре Москвы

В настоящий момент мужчина находится в следственном подразделении
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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СК начал проверку по факту невыплаты зарплаты водителю, перекрывшему улицу в центре МосквыСК начал проверку по факту невыплаты зарплаты водителю, перекрывшему улицу в центре МосквыФото: Кадр видео
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Следственный комитет начал проверку по невыплате зарплаты водителю большегрузного автомобиля. В пятницу утром он фурой перекрыл проезжую часть Бауманской улицы в центре Москвы и отказался продолжать движение. Полный недовольства мужчина забрался на крышу грузовика и начал кричать на всю улицу. Все происходящее очевидцы сняли на видео. Из-за забастовки в пробку попали сотни машин и трамваи.

На место прибыли сотрудники полиции, которым водитель объяснил, что работодатель имеет перед ним задолженность по зарплате. После общения с правоохранителями мужчина все же освободил дорогу, и движение по улице было восстановлено.

В настоящее время автомобиль находится на стоянке, а водитель был доставлен в следственное подразделение. Началась проверка по факту невыплаты мужчине заработной платы.

- По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом, - передает ТАСС.

Водитель фуры перекрыл улицу в центре Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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