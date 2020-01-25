В конце следующей недели в Москве закружат метели
В середине следующей недели в Москву придут обильные снегопады и метели. В городе значительно похолодает, а ветер будет, действительно, пронизывающим. Такой прогноз погоды дал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"С вечера четверга и до конца недели зарядят хорошие снегопады, метели закружат, задует северный ветер. И температура начнет понижаться", — сказал специалист.
Согласно его данным, уже ночью в пятницу, 31 января столбики термометров опустятся до минус пяти, а на выходных такие показатели можно будет наблюдать и днем, передает РИА Новости.
Сайт kp.ru писал, что синоптики и раньше сообщали об ожидаемом в феврале похолодании. Температура воздуха опустится не только в Москве, но и в других городах Центральной части России. Местами столбики термометров будут опускаться даже до минус десяти градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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