2020-01-25T12:45:34+03:00
Общество

В конце следующей недели в Москве закружат метели

Синоптики прогнозируют обильные снегопады, минусовую температуру и сильный ветер
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Синоптики предупредили жителей Москвы о похолоданииСиноптики предупредили жителей Москвы о похолоданииФото: Евгения ГУСЕВА
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В середине следующей недели в Москву придут обильные снегопады и метели. В городе значительно похолодает, а ветер будет, действительно, пронизывающим. Такой прогноз погоды дал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"С вечера четверга и до конца недели зарядят хорошие снегопады, метели закружат, задует северный ветер. И температура начнет понижаться", — сказал специалист.

Согласно его данным, уже ночью в пятницу, 31 января столбики термометров опустятся до минус пяти, а на выходных такие показатели можно будет наблюдать и днем, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что синоптики и раньше сообщали об ожидаемом в феврале похолодании. Температура воздуха опустится не только в Москве, но и в других городах Центральной части России. Местами столбики термометров будут опускаться даже до минус десяти градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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