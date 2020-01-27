Погода в Москве на 27 января 2020 года: температура опустится до -1

27 Янв. 2020 2020-01-27T07:30:00+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 27 января 2020 года

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Погода в Москве на 27 января 2020 года будет облачной с прояснениями. Утром на дорогах возможно появление дымки с видимостью более одного километра.

Температура воздуха днем опустится до -1..+1 градуса. Ветер северного и юго-восточных направлений разовьет скорость 3-8 метров в секунду. Местами по городу возможно образование гололедицы и выпадение небольших осадков в виде снега с дождем.

Атмосферное давление, согласно данным Гидрометцентра России, находится в норме и составляет 746 миллиметров ртутного столба. Дальше на неделе погода будет примерно такой же.

Сайт kp.ru писал, что в целом в Европейской части страны климатическая норма будет превышена на 7-10 градусов. Небольшие понижения температуры ожидаются, но в городах все равно слишком тепло.

ИСТОЧНИК KP.RU