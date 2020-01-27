2020-01-27T11:19:34+03:00
Москва

Начался прием заявок на участие в новом сезоне проекта «Музыка в метро»

Все желающие смогут заполнить анкеты до 22 марта
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве стартовал новый отборочный тур проекта "Музыка в метро"В Москве стартовал новый отборочный тур проекта "Музыка в метро"Фото: Алиса ТИТКО
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В понедельник, 27 января, стартовал прием заявок от артистов на участие в проекте «Музыка в метро». Заявить о своем желании выступить в городском метро можно будет до 22 марта.

Позже те музыканты, которые пройдут отбор, смогут выступить на специально отведенных площадках на переходах и станциях столичной подземки. Чтобы получить разрешение участникам придется заполнить анкету и выступить во время отборочного этапа перед жюри.

«Проект «Музыка в метро» с каждым сезоном становится все популярнее у артистов. Они не просто получают возможность заявить о своем творчестве, но и завоевывают сердца москвичей. Если в первом сезоне проекта в 2016 году мы получили порядка 500 заявок, то в 2019 году — уже 1,5 тысячи», - цитирует директора Московского продюсерского центра Андрея Петрова РИАМО.

Добавим, что в этот раз исполнителей для нового сезона смогут выбирать сами пассажиры подземки.

Всего на сегодняшний день в метро действует 33 площадки, где можно послушать музыку, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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