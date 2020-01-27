2020-01-27T12:26:49+03:00
Общество

Из московского метро в 2019 году выдворили более 12 тысяч попрошаек

Служба безопасности метрополитена рассказала о типичных нарушениях в столичной подземке
Ксения БОГДАНОВА
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Более 12 тысяч случаев попрошайничества пресекли сотрудники Службы безопасности Московского метрополитена в 2019 году. Почти в четыре раза больше нарушений касалось несанкционированной торговли – в прошлом году из метро были выдворены 45 тысяч нелегальных продавцов.

- Работники службы безопасности вывели более 27 тысяч человек в грязной пачкающей одежде, ведущих бродяжнический образ жизни, и пресекли свыше 12 тысяч случаев попрошайничества, - рассказали в пресс-службе Московского метро. - На подведомственной метрополитену территории за год пресечено более 45 тысяч случаев несанкционированной торговли. Их выявляют работники службы безопасности московского метро совместно с органами исполнительной власти Москвы - представителями управ и префектур, полиции.

Продавцов, пытающихся сбыть товар в метро, выявляют работники службы безопасности московского метро с органами исполнительной власти Москвы - представителями управ и префектур, полиции, а штрафуют уполномоченные органы: в прошлом году за несанкционированную торговлю в подземке было выписано штрафов на 10,9 млн рублей. Еще одна «головная боль» сотрудников метрополитена – граффити. Уличные художники портят надписями и рисунками вагоны и стены вестибюлей, их творчество приходится смывать персоналу подземки. Как отмечают в пресс-службе метрополитена, в 2019 году число граффити снизилось почти на четверть. Если в 2018 году в вагонах обнаружили 193 рисунка, то в прошлом году – 147. Всего в 2019 году сотрудникам метро пришлось удалять на станциях около 700 квадратных метров трудноустранимых граффити.

Еще один вид правонарушения – незаконное проникновение за пределы пассажирской зоны: люди пытаются зайти на открытые участки, пробираются в тоннели и задние кабины поездов. В 2019 году служба безопасности вывела более 300 «сталкеров».

- Метрополитен передает материалы о таких случаях в правоохранительные органы. Уполномоченные органы привлекли к административной ответственности 234 из них, - рассказали представители метрополитена.

Служба безопасности метро в прошлом году повысила бдительность: дополнительный досмотр в вестибюлях столичной подземки прошли около 170 млн пассажиров - на 12% больше, чем в 2018 году.

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