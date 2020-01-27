Орнитолог опроверг опасность теплой зимы для птиц

27 Янв. 2020 2020-01-27T13:12:59+03:00

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Эксперты озаботились влиянием теплой зимы на жизнь птиц и насекомых. Директор финского Института аллергии и окружающей среды Южной Карелии Кимм Сааринен выразил опасения, что перемены климата могут привести к исчезновению ряда насекомых, например, комаров. А значит многие птицы лишатся корма.

Руководитель научно-методического центра «Биоразнообразие», орнитолог Александр Сорокин в свою очередь выразил уверенность, что никакой опасности бесснежная зима птицам не несет.

«Насчет комаров финский специалист заблуждается, комаров бывает много и в тех местах, где мороз и снег редкость. Те птички, которые питаются комарами, будут сыты. Но в целом такая ситуация впервые на моей памяти», - цитирует эксперта ИА НСН.

Сорокин выразил надежду, что погодные изменения не принесут окружающему миру серьезных бед и природа справится с аномально теплой зимой.

А тем временем синоптики обещают в Москве небольшое похолодание. Уже на грядущей неделе в Москве и Подмосковье столбики термометров опустятся до минус 6 градусов, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU