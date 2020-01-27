2020-01-27T17:22:17+03:00
Общество

В комитете ветеринарии Москвы рассказали о штрафах за захоронения домашних животных

В 2019 году было оштрафовано девять человек
Елена АКИМОВА
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За незаконное захоронение домашних животных владельца ждет крупный штрафЗа незаконное захоронение домашних животных владельца ждет крупный штрафФото: Николай ВАРСЕГОВ
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Комитет ветеринарии города Москвы напомнили о штрафах за неправильные захоронения домашних животных. В 2019 году было наказано девять человек. Они пытались избавиться от останков своих питомцев запрещенными способами.

Наказывают за подобные проступки рублем. Владельцу домашнего животного придется заплатить от 4 до 5 тысяч рублей; должностному лицу – от 20 до 40 тысяч рублей, а юридическому – от 500 до 700 тысяч рублей.

В Комитете объяснили «Ридусу», что утилизация трупов домашних животных и птиц на территории города Москвы осуществляется путем сжигания в соответствии с ветеринарными правилами.

- Захоронение в землю или сброс в водоемы, мусорные контейнеры категорически запрещен. Это может привести к загрязнению окружающей среды и вспышке заболеваний у животных, - говорят в ведомстве.

В течении суток со смерти питомца необходимо обратиться к ветеринарам, которые оказывают услуги уничтожению биологических отходов.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что в Москве имеется нелегальное кладбище домашних животных. Нелегальный погост был обнаружен в городском лесу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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