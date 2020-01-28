Погода в Москве на 28 января 2020 года: температура уйдет в минус
Погода в Москве на 28 января 2020 года будет облачной. Температура воздуха днем опустится до -1..1 градуса, а ночью столбики термометров могут оказаться в пределах -3..-1.
Осадки ожидаются в виде снега и мокрого снега. Местами образуется гололедица. Ветер южного направления разовьет скорость 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление, согласно данным Гидрометцентра России, находится в пределах нормы - 745 миллиметров ртутного столба.
Сайт kp.ru писал, что в последние дни января будет держаться нулевая температура, а с первых чисел февраля в столице значительно похолодает.
Также в ближайшее время в городе образуется снежный покров, толщина которого составит около 5 сантиметров, но осадки и достаточно теплая погода помещают ему удержаться надолго.
ИСТОЧНИК KP.RU
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