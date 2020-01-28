2020-01-28T11:55:44+03:00
Москва

Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт

Из-за снегопада будет безопаснее отказаться от личных авто
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Водителей попросили отказаться от личного транспортаВодителей попросили отказаться от личного транспортаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Во вторник, 28 января, водителей Москве предупредили о возможном осложнении ситуации на дорогах из-за снегопада и гололедицы. Наиболее ощутимы эти проблемы станут во время вечернего часа-пик. С таким предупреждением выступили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

«Ожидаем до восьми баллов. В течение дня на дорогах тоже будет плотно. Скорость автомобилей значительно снижена», - цитирует сообщение пресс-службы ЦОДД РИАМО.

Эксперты предупредили, что из-за непогоды возможен рост мелких ДТП на дорогах.

В связи с этим в ЦОДД призвали водителей отказаться от личного транспорта в пользу общественного. Это позволит снизить аварийность и поможет быстрее добраться до пункта назначения, передает Москва 24.

Напомним, ранее из-за непогоды в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности, который будет действовать до конца среды, 29 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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