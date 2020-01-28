2020-01-28T12:38:05+03:00
Москва

В Подмосковье благоустроят все парки культуры и отдыха

Сейчас в регионе работы завершены на 57%
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье благоустроят все парки до конца годаВ Подмосковье благоустроят все парки до конца годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Московской области все парки культуры и отдыха планируется привести к соответствующим стандартам. Работы в этом направлении планируется завершить до конца текущего года. Об этом заявила министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова.

«Соответствие стандартам парков культуры и отдыха сейчас 57%. До конца года должно быть 100%», - цитирует слова министра интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Мухтиярова добавила, что на сегодняшний день эта работа находится под контролем муниципальных образований, рейтинг каждого из которых формируется на основе 50 различных показателей. А все показатели, в свою очередь, разделены на пять приоритетных направлений: «Предпринимательская деятельность», «Государственные и муниципальные услуги», «Эффективное управление», «Качество жизни», «Сельское хозяйство».

Напомним, в 2019 году рейтинг успешных муниципалитетов области возглавили Ивантеевка, Котельники и Реутов, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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