Родители подмосковных школьников смогут попробовать, чем кормят детей

28 Янв. 2020 2020-01-28T16:26:08+03:00

Отведать завтраки и обеды можно будет с 3 февраля

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Родители подмосковных школьников смогут проверить качество еды, которое предлагают детям в образовательных учреждениях региона. Оценить горячее питание разрешат прямо в столовой, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Свои двери школьные столовые распахнут 3 февраля. В течении дня мамы и папы смогут лично попробовать на вкус завтраки и обеды. А чтобы не возникало очередей, в школах подготовят специальные графики.

- Классные руководители совместно с завучами выстроят график, чтобы у каждого родителя была возможность в течение года хотя бы раз прийти и попробовать. Тем самым мы хотим быть открытыми, чтобы у всех было понимание — насколько это вкусно, — цитирует телеканал «360» слова министра.

Ранее подобная схема применялась в одной из подмосковных школ, теперь же опыт хотят распространить на все учреждения региона.

У родителей будет возможность не только убедиться в качестве, но и принять участие в составлении меню. С помощью портала «Добродел» возможно отправить свои пожелания и предложения по поводу горячего питания.

ИСТОЧНИК KP.RU