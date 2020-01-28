2020-01-28T16:47:42+03:00
Происшествия

В Подмосковье отец-врач пытался спасти умирающую в школе дочку

Девочка потеряла сознание на входе в учебное заведение, но так и не вернулась к жизни
Елена АКИМОВА
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В Подмосковье умерла 15-летняя школьницаВ Подмосковье умерла 15-летняя школьницаФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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На юге Московской области в одной из школ случилось ЧП. Перед началом занятий 15-летняя ученица потеряла создание.

Подростку стало плохо на улице едва она вышла из машины мамы. Женщина бросилась на помощь, вскоре подбежали одноклассники. Они помогли занести ученицу в раздевалку.

Перепуганная женщина вызвала скорую и позвонила мужу, который работает врачом в крупном медицинском центре. Мужчина успел до приезда медиков и сразу же приступил к реанимационным мероприятиям, но они не дали результата.

Только бригада со скорой смогла запустить сердце девочки. После этого на вертолете санавиации ее доставили в больницу. Но спасти жизнь подростка так и не удалось, спустя несколько часов пациентка скончалась, так и не приходя в сознание.

Случившееся стало настоящим шоком для родителей, они не догадывались, что у дочери есть проблемы. Позже в ее комнате следователи найдут две пустые упаковки от сердечных таблеток.

В школе признаются, что погибшая была скрытной и почти не имела подруг. Она хорошо училась, но держалась на расстоянии от коллектива.

Девочка активно занималась лыжным спортом, а потом получила сильную травму колена. Это событие тоже сказалось на жизни школьницы, так как пришлось отказаться от любимого дела.

Прокуратура Московской области организовала по данному факту проверку, - рассказала сайту mk.ru старший помощник прокурора Московской области Марина Каурова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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