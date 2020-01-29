2020-01-29T12:24:06+03:00
Происшествия

В Москве во время реставрации усадьбы Долгоруковых – Бобринских стрела крана рухнула на рабочего

Поп предварительным данным, мужчина выжил
Елена АКИМОВА
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В Москве стрела крана придавила рабочего на площадкеВ Москве стрела крана придавила рабочего на площадкеФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В Москве на стройплощадке, расположенной в Гранатовом переулке, произошло ЧП. Стрела крана упала вниз и придавила одного из рабочих.

Как сообщает сайт mk.ru, у дома №2 велись работы по реставрации Городской усадьбы ДолгоруковыхБобринских. Утром 29 января на стройплощадку приехали представители фирмы, которая предоставляла реставраторам гусеничный кран из трёх секций.

Технику стали демонтировать, чтобы перевезти на другой участков, в этот момент одна из секций полетела вниз. Массивная металлическая конструкция упала на мужчину, который находился поблизости.

Вызволить жертву самостоятельно не удалось. Вскоре на место прибыли экстренные службы, они подняли металлическую конструкцию и извлекли строителя.

По предварительным данным, мужчина жив и находится в сознании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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