Более 350 километров дорог построят в Москве до 2022 года

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:47:40+03:00

К 2022 году планируется построить более 350 км дорог в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Москве до 2022 года планируется построить 352 километра дорог. Кроме того на созданных новых участках проложат 58 пешеходных переходов и установят более ста искусственных сооружений. Об этом сообщили в пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Ключевым проектом на ближайшие годы станет строительство новых хордовых магистралей – Северо-Восточной хорды, Юго-Восточной хорды и Южной рокады», – цитирует сообщение ведомства РИАМО.

Общая протяженность кольца, куда войдут четыре хордовых участка, составит 355 километров. Ожидается, что хорды, включающие множество съездов и дублеров, обеспечат удобные транспортные связи для семи миллионов жителей 73 районов столицы.

Сообщается, что на текущий момент, завершены и запущены уже 190 километров дорог из хордового кольца. Это составляет 53% от общей запланированной протяженности. На участках уже возведены 98 искусственных сооружений и 54 внеуличных пешеходных перехода, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU