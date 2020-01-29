Синоптики прогнозируют зимнюю погоду в Москве

29 Янв. 2020 2020-01-29T13:46:25+03:00

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В начале февраля в Москву придет настоящая зима: температура воздуха понизится, выпадет снег. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Эксперт пообещал, что москвичи скоро даже смогут покататься на лужах и санках.

«Высота снега будет увеличиваться, и вероятность того, что в выходные дни можно будет кататься на лыжах, очень велика. Уже сейчас средняя высота снега в Москве около 8 см, по области от 5 до 9 см. Сейчас он будет более плотным, потому что прогнозируются осадки: можно будет и на лыжах кататься, и детей на санках возить. Ранее это было невозможно, хотя снег и выпадал», — цитирует синоптика RT.

Вильфанд добавил, что и температурный фон в начале февраля изменится, погода «приблизится к той, которую можно будет назвать зимней».

Добавим, что в Московской области уже на текущей неделе выпали обильные осадки. Для очищения дорог в регионе вышли почти 1,5 тысячи спецмашин. Только за минувшие сутки им удалось обработать и очистить 37 тысяч километров дорог, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU