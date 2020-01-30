2020-01-30T07:20:07+03:00
Общество

Погода в Москве на 30 января 2020 года: температура держится в районе нуля

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 30 января 2020 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Москве ожидаются снег и мокрый снегВ Москве ожидаются снег и мокрый снегФото: Михаил ФРОЛОВ
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Погода в Москве на 30 января 2020 года порадует горожан снегопадом. Синоптики обещают обильные осадки в виде снега и мокрого снега. Местами возможно его налипание на провода и ветки деревьев. Также образуется гололедица.

Температура воздуха днем, согласно данным Гидрометцентра России, будет держаться в районе нуля и составит от -1 до 1 градуса. В ночь на пятницу столбики термометров опустятся до -2.

Ветер юго-восточного и восточного направлений разовьет скорость 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление понижено - 737 миллиметров ртутного столба.

Сайт kp.ru писал, что эта зима и январь, в частности, были гораздо теплее климатических норм. Последний раз такое наблюдалось аж 140 лет назад. Однако эксперты видят в отсутствии снега больше плюсов, чем минусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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