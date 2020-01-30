2020-01-30T11:58:58+03:00
Москва

Москвичи высказали идеи о благоустройстве городских дворов

Горожане попросили увеличить число парковочных мест и высадить больше зелени
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Москвичи озвучили идеи благоустройства городских дворовМосквичи озвучили идеи благоустройства городских дворовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Жители Москвы приняли участие в голосовании по вопросам благоустройства жилых дворов в столицу. Свое мнение и пожелания выразили более 200 тысяч человек, которые приняли участие в голосовании на портале «Активный гражданин».

В результате выяснилось, что 20% опрошенных хотели бы. Чтобы во дворах увеличилось количество парковочных мест. А вот другие 17% наоборот хотели бы, чтобы во дворах было больше зеленых насаждений.

15% москвичей отметили, что во дворах не хватает детских площадок. А еще 12% горожан попросили оборудовать больше площадок для занятий спортом, передает ФАН.

10% опрошенных отметили, что во дворах не хватает освещения, а еще 10% выступили с просьбой проложить дорожки для прогулок с собаками. 7% москвичей предложили благоустроить тротуары. Кроме того были озвучены идеи оснащения крытых велопарковок и увеличения числа урн.

Голосование проводилось в рамках подготовки программы благоустройства дворов в 2020 году, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Московском регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности
Москвичи высказали идеи о благоустройстве городских дворов
Погода в Москве на 30 января 2020 года: температура держится в районе нуля
Синоптики прогнозируют зимнюю погоду в Москве
Более 350 километров дорог построят в Москве до 2022 года
В Москве во время реставрации усадьбы Долгоруковых – Бобринских стрела крана рухнула на рабочего
В Подмосковье отец-врач пытался спасти умирающую в школе дочку
Родители подмосковных школьников смогут попробовать, чем кормят детей
В Подмосковье благоустроят все парки культуры и отдыха
Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт
Погода в Москве на 28 января 2020 года: температура уйдет в минус
В комитете ветеринарии Москвы рассказали о штрафах за захоронения домашних животных
Орнитолог опроверг опасность теплой зимы для птиц
Около 2 тысяч машин расчищали подмосковные дороги от снега в минувшие выходные
Из московского метро в 2019 году выдворили более 12 тысяч попрошаек