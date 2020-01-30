Москвичи высказали идеи о благоустройстве городских дворов

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:58:58+03:00

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Жители Москвы приняли участие в голосовании по вопросам благоустройства жилых дворов в столицу. Свое мнение и пожелания выразили более 200 тысяч человек, которые приняли участие в голосовании на портале «Активный гражданин».

В результате выяснилось, что 20% опрошенных хотели бы. Чтобы во дворах увеличилось количество парковочных мест. А вот другие 17% наоборот хотели бы, чтобы во дворах было больше зеленых насаждений.

15% москвичей отметили, что во дворах не хватает детских площадок. А еще 12% горожан попросили оборудовать больше площадок для занятий спортом, передает ФАН.

10% опрошенных отметили, что во дворах не хватает освещения, а еще 10% выступили с просьбой проложить дорожки для прогулок с собаками. 7% москвичей предложили благоустроить тротуары. Кроме того были озвучены идеи оснащения крытых велопарковок и увеличения числа урн.

Голосование проводилось в рамках подготовки программы благоустройства дворов в 2020 году, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU