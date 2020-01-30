В Московском регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности

30 Янв. 2020 2020-01-30T12:27:57+03:00

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В Москве и Подмосковье еще на сутки продлили «желтый» уровень погодной опасности. Он будет действовать в столичном регионе до утра пятницы, 31 января. В этот период на дорогах будет оставаться гололедица, из-за чего прохожих и водителей просят вести себя осторожнее.

«Погода потенциально опасна. Местами гололедица», - цитирует сообщение Росгидрометцентра интернет издание «Подмосковье сегодня».

Как сообщили метеорологи, предупреждение о погодной опасности будет действовать до четырех часов утра 31 января.

Добавим, что «желтый» уровень погодной опасности объявлен также в Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Калужской, Тульской, Брянской, Орловской, Курской и Белгородской областей, передает РИАМО.

Напомним, в четверг, 30 января, в Москве ожидается мокрый снег, местами возможно образование гололедицы. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от плюс одного до минус двух градусов по Цельсию.

ИСТОЧНИК KP.RU